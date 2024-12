Dass sich Großstädte und kleinere Kommunen auseinanderentwickeln, zeigen auch andere Untersuchungen. Der Anteil verfügbarer Ladenflächen und Geschäfte in den 1A-Lagen der neun größten Einkaufsstädte sei im zweiten Halbjahr gesunken, teilte der Immobilienspezialist Jones Lang LaSalle (JLL) unlängst mit. Zu diesen Top-9-Städten in Deutschland gehören auch Köln und Düsseldorf.

5.000 Geschäftsschließungen erwartet

Die Entwicklung in den Top-Lagen von Metropolen steht im Gegensatz zur Situation des Handels in vielen anderen Städten. So erwartet der Handelsverband Deutschland (HDE), dass dieses Jahr bundesweit rund 5.000 Geschäfte dichtmachen. Allein in NRW gaben zwischen 2010 und 2020 mehr als 10.000 Einzelhandelsgeschäfte auf. Der neuen Studie zufolge wird diese Schließungswelle auch in den nächsten Jahren weitergehen.

Unsere Quellen:

