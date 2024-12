Schulen in NRW: Fünf Prozent des Unterrichts ersatzlos ausgefallen

Bei den Schulformen Gesamtschulen am stärksten betroffen

Betrachtet man, welche Schulform besonders vom ersatzlosen Unterrichtsausfall betroffen war, sticht die Gesamtschule hervor. Dort war es in der Sekundarstufe I insgesamt 7,8 Prozent, also drei Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt.

Am niedrigsten waren die Ausfälle in der Sekundarstufe II der Gymnasien mit 2,8 Prozent. Dafür ist hier der Anteil des " eigenverantwortlichen Arbeitens " besonders hoch mit 11,5 Prozent. In der vergleichbaren Stufe an Gesamtschulen erfolgen sogar 13,2 Prozent des Unterrichts in Eigenverantwortung.

Die Gründe für den Ausfall

Laut Schulministerium ist ein Teil des ersatzlosen Unterrichtsausfalls und des eigenverantwortlichen Arbeitens " auf systembedingte Gründe zurückzuführen ". Als Beispiele werden genannt: der Schuljahresbeginn am zweiten Tag für Erstklässlerinnen und -klässler, die Zeugnisausgabe in der dritten Stunde und das anschließende Schulfrei, regionale Brauchtumstage, Eltern- sowie Schülersprechtage oder auch schulinterne Fortbildungen und pädagogische Tage. Davon seien etwa zwischen 2,5 und 3,0 Prozent des gesamten Unterrichtsvolumens betroffen.

In etwas mehr als der Hälfte aller Fälle lagen ungeplante Abweichungen vom Stundenplan in der Erkrankung der Lehrkraft begründet, so das Ministerium. In drei von vier Unterrichtsstunden fand im Fall von Erkrankungen Vertretungsunterricht statt. Der Rest führe zu Unterrichtsausfall oder dem eigenverantwortlichen Arbeiten.