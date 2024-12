In 2023 hat die Polizei 142 Verfahren wegen sexueller Ausbeutung abgeschlossen. Das sind - verglichen mit 120 Fällen in 2022 - 18,3 Prozent mehr. Vielfach geht es um Straftatbestände wie Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zuhälterei. Die gute Nachricht dabei: Immer häufiger zeigen Opfer die Täter selbst an. " Maßgeblich für erfolgreiche Ermittlungen bleibt, dass die Opfer Vertrauen in die Polizei und den Staat gewinnen ", teilt das Landeskriminalamt dazu mit.

Auch im Fall von sexueller Ausbeutung von Minderjährigen gehen die Zahlen nach oben: von 30 auf 38, also 26,7 Prozent mehr. Oft fänden die Täter ihre Opfer über die sozialen Medien oder arbeiten mit der sogenannten Loverboy-Methode. Dabei gaukeln Männer oft jungen Frauen Liebe vor, um sie dann als Prostituierte auszunutzen.

Ermittler gehen von hoher Dunkelziffer aus