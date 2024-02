Fußball-EM 2024: Britische Regierung warnt Fans vor deutschem Bier

Deutsches Bier ist nicht generell stärker

Bei den Engländern rief der Tipp vielfach Kopfschütteln bis Unverständnis hervor. Die Zeitung "The Sun" zitierte das Parlamentsmitglied Kevin Foster mit den Worten: " In einer Zeit, in der es so viele ernste, den Weltfrieden betreffende Themen gibt, sollte das deutsche Bier die kleinste Sorge für unser Außenministerium sein. “

Deutsches Bier - besonders stark?

Aber ist das deutsche Bier tatsächlich stärker als britische? " So pauschal gilt das natürlich nicht “, sagt Bier-Sommelier Christian Küppers dem WDR . Bei Bieren, die häufig in Pubs ausgeschenkt werden, gebe es aber einen Unterschied. " Ich würde mal grob sagen, ja, sie haben weniger Alkohol “, so Küppers. Dass aber die britischen Biere durchweg leichter sind, würde er nicht bestätigen.

Auf das "Wie viel" kommt's an

Am Ende spielt die Frage "Welches Bier?" wohl keine große Rolle, sondern eher die Frage: "Wie viel?". Das weiß auch der Kölner Gastwirt Martin Schlüter. Und der hat an die fußballbegeisterten Briten vor allem eine Erinnerung: " Ich bin seit 1998 Gastronom und einmal im Leben war ich leergetrunken, das war die WM 2006, England spielte, so viel dazu. “

Die englischen Fans sind eben bekannt für Ihre Feierlaune - Martin Schlüter jedenfalls wird vorbereitet sein. Britischen Medienberichten zufolge werden für das EM-Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli bis zu 800.000 Fans aus Großbritannien erwartet.

Unsere Quellen: