EM 2024: Fußball-Fieber trifft Bier-Pegel

Leergetrunkene deutsche Pubs?

Sind die Schotten dicht?

Zum Thema Limit passt dann auch die Meldung des britischen Boulevard-Blattes "The Sun", das von schottischen Fans in München berichtet. Diese hätten am Mittwoch einen "Pub" in München "leergetrunken", schon um 16 Uhr habe es dort kein Bier mehr gegeben, wurde entrüstet berichtet. Eine Meldung, die allerdings mehr mit dem trinkfesten Image der Besucher als mit möglichen Engpässen der deutschen Gastronomie zu tun hat.

Denn bei dem vermeintlichen "Pub" handelte es sich in Wahrheit um ein Café, dessen Gäste normalerweise auf Kaffee und Kuchen erpicht sind und das am frühen Abend bereits schließt. Dass dort in einem solchen Fall das Bier zur Neige geht, scheint normal. Gleiches würde wohl mit den Kaffee- und Espresso-Vorräten passieren, wenn Hunderte müde Italiener ein Brauhaus besuchten.