Wie sicher ist die Fußball-EM 2024?

Millionen Fans werden die Fußball-EM in den Stadien, auf den Straßen und in den Fanzonen schauen. Dazu kommen Hooligans aus vielen Ländern nach Deutschland. Und die Terrorgefahr ist unverändert hoch. Was das für das EM-Turnier in NRW bedeutet:

Welche Bedeutung hat das IPCC in Neuss?

Das International Police Cooperation Center ist die Sicherheitszentrale während der EM für ganz Deutschland. Dort arbeiten Polizisten aus Deutschland und allen Teilnehmerländern zusammen, auch die Geheimdienste sind vertreten. Im IPCC sollen alle Sicherheitsinformationen zusammen laufen, damit die Behörden schnell eingreifen und im besten Fall sogar Straftaten verhindern können.

Wie viele Polizisten sind im Einsatz

Kurz gesagt: In NRW alle. Es gilt eine Urlaubssperre. Für die Absicherung der Spiele rund um die Stadien und auch für die vielen Public Viewings wird jeder Mann und jede Frau gebraucht. Auch andere Bundesländer haben eine Urlaubssperre verhängt, um alle Kräfte auf die Straße bringen zu können. Die Polizei hat bestimmte Szenarien auch nochmal geübt, zum Beispiel Krawalle durch Hooligans.

Wie groß ist die Gefahr durch diese Hooligans?

Bei jedem großen Fußballturnier reisen gewaltbereite Fans mit ins Gastgeberland ein. Auch deshalb sind seit Kurzem bis zum Ende der EM wieder Grenzkontrollen erlaubt. Die Bundespolizei will so möglichst viele Gewalttäter schon an der Grenze abpassen und an der Einreise hindern. Auch an den Bahnhöfen und in den Zügen der deutschen Bahn wird mehr Sicherheitspersonal und Polizei eingesetzt. Szenenkundige Beamte kennen die Hooligans der Deutschen Vereine, die im IPCC eingesetzten ausländischen Polizisten sollen ihre Problemfans im Blick behalten.