Der EM-Knigge: So verhalten sich Fans richtig

Darf ich eigene Getränke und eigene Flaschen mitbringen?

Das hängt vom Ort ab. In Köln und Düsseldorf geht das generell nicht. In Gelsenkirchen und Dortmund ist die Mitnahme von Plastikflaschen bis 0,5 Liter in die Fanmeilen zwar erlaubt, allerdings müssen diese in Dortmund leer sein. In Gelsenkirchen ist die Hausordnung zu diesem Thema nicht eindeutig - am besten vorher nachfragen! Dosen, Glas- oder Keramikflaschen sind überall verboten. Alkohol mitzubringen ist ebenfalls überall verboten. Den gibt es dann vor Ort - allerdings in begrenzter Auswahl. In den Fanzonen wird nur Bier des offiziellen Partners Bitburger serviert - mit einer Ausnahme: In Köln wird auch Kölsch ausgeschenkt.