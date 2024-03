Fußball-EM: Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in NRW

Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen und Köln: Während die einen mit großer Vorfreude auf die Spielorte der kommenden Fußball- EM in NRW schauen, mischt sich bei anderen auch Sorge in den Blick auf die kommenden Monate. Denn schon vor den Anschlägen auf die Konzerthalle in Moskau mit 140 Toten war die Sorge vor Attentaten während der Fußball- EM in Deutschland groß. Und sie ist seitdem nicht kleiner geworden.