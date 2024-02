Für Fußball-EM: Lärmschutz in NRW wird gelockert

Nachtruhe um 01 Uhr statt 22 Uhr

Eigentlich verbietet das Land ab 22 Uhr grundsätzlich alles, was die Nachtruhe stören kann. Diese Frist soll während der EM verlängert werden, auf bis zu 1 Uhr in der Nacht - und zwar auch in Wohngebieten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird am Mittwoch im Landtag in den zuständigen Ausschüssen beraten und soll dann in wenigen Wochen beschlossen werden.

Bei der anstehenden Fußball-EM, die in Deutschland ausgetragen wird, werden die Spiele teilweise erst um 21 Uhr angepfiffen. Das bedeutet, dass sie bis mindestens 22:45 Uhr dauern. Bei Verlängerung und Elfmeterschießen ist sogar ein Abpfiff erst nach Mitternacht möglich. Damit Public Viewings nicht um 22 Uhr abgebrochen werden müssen, sollen die Regelungen zur Nachtruhe während der EM ausnahmsweise erst später greifen.