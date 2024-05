Audio: Europawahl: Das erwarten junge Menschen von der EU

WDR 5 Europamagazin. 41:48 Min.

Ein Meilenstein: Bei der Europawahl am 9. Juni dürfen in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Doch interessieren sich junge Leute überhaupt für Europa? Im Interview: Mitglieder des Jugendbeirats von "JUGEND für Europa"; Kommentar zur Spionage im EU-Parlament; Nelkenrevolution: Ende der Diktatur in Portugal vor 50 Jahren; "Denk‘ ich an Europa..." mit Angelika Nußberger, Direktorin der Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz; Mod.: Rebecca Link. | audio