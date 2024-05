Europawahl: Stimmzettel für NRW landeten bei Briefwählern in Dresden

Insgesamt geht es um 320 Stimmzettel für die Europawahl, die die Stadt Dresden nun zurückgerufen hat. Denn mit denen kann man nur in Nordrhein-Westfalen abstimmen. Die Betroffenen werden über den Fehler per Post informiert, sie können die Wahlzettel vernichten und erhalten neue. Sollten bei der Auszählung am Wahltag dennoch falsche Stimmzettel auftauchen, werden sie als ungültige Stimmabgabe gewertet.

Der Fehler mit den Wahlunterlagen aus NRW sei in dieser Woche aufgefallen, nachdem sich drei Wahlberechtigte gemeldet hätten. Eine Fehleranalyse habe ergeben, dass in 320 Fällen möglicherweise falsche Stimmzettel für die Europawahl in den Briefwahlversand gegangen sein könnten.