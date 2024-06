Vor der Europawahl: Viele Demos gegen Rechtsextremismus - auch in NRW

Einen Tag vor der Europawahl haben zahlreiche Initiativen in NRW zu Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

Los ging es in NRW am Vormittag zum Beispiel in Schwerte. Das Motto der Demo: "In den Farben getrennt, in der Sache vereint - Schwerte für Demokratie und gegen Gewalt". Dabei will das Schwerter Bündnis gegen Rechts vor allem gegen die Anfeindungen und Angriffe auf Politiker in der letzten Zeit aufmerksam machen.

Auf den Plakaten waren Botschaften wie " Lieber solidarisch als solide arisch " oder "D ie Welt ist bunt - wir auch " zu lesen. Mit vielen Plakaten und bunten Fahnen zogen Menschen durch die Schwerter Innenstadt. Laut Polizeiangaben beteiligten sich rund 250 Demonstrierende an der Demo.

Bundesweiter Protest

Demonstration in Hannover

Bundesweit gehen die Menschen heute auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und wählen zu gehen. " Europa steht auf dem Spiel. Es geht um viel " hieß das Motto zur Kundgebung in Hannover.

Für eine vielfältige Gesellschaft

Demonstranten in Berlin

In Berlin demonstrieren zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus. Der Titel der Demonstration, die von einem Bündnis verschiedener Gruppen geplant wurde, lautet: " Rechtsextremismus stoppen. Demokratie verteidigen ". Angemeldet waren in Berlin 10.000 Teilnehmende, die für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft auf die Straße gingen. In neun Städten, darunter in Hamburg, München, Dresden und Leipzig, sind ebenfalls große Demonstrationen angekündigt.

Von Demokratiefest bis Flashmob

Auch in weiteren NRW-Städten waren Demonstrationen angekündigt. Am Vormittag gingen Demonstrierende bei einem Sternmarsch von Burscheid bis Wermerlskirchen für die Demokratie auf die Straße. In Warburg beginnt um 18 Uhr ein Fest für die Demokratie.

Flashmob in Bonn auf dem Münsterplatz

In Bonn hat am Mittag ein Flashmob zur Europawahl stattgefunden. Mitglieder des Bach-Chores und des Netzwerkes Soroptimist sangen auf dem Münsterplatz "Freude schöner Götterfunken". Fast 200 Menschen versammelten sich laut Schätzungen insgesamt auf dem Platz. " Die Leute sind stehen geblieben und haben standfest mitgesungen ", freute sich Chor-Sprecherin Ursula Toykert. Mit der Aktion wollten die Veranstalter die Menschen auffordern, zur Europawahl zu gehen. " Die diesjährige Europa-Wahl wird entscheidende Weichen stellen für den Erhalt demokratischer Regierungen mit freiheitlicher Grundordnung ."

In Aachen ist am Nachmittag ebenfalls eine Demokratiedemo geplant. Auch das Jugendparlament der Stadt Haan ruft zur Demonstration für unsere Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf.

Bereits vor einer Woche hatte es in Köln eine große Demonstration für ein demokratisches Europa gegeben.