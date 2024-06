Klischee-Check: 7 Vorurteile über die EU

Denn EU-Entscheidungen werden von zwei Institutionen gemeinsam getroffen: zum einen von Abgeordneten im Europäischen Parlament, die wir direkt wählen können, zum anderen vom Europäischen Rat, in dem die Bundesregierung vertreten ist.

Klischee 5: Deutschland ist der Zahlmeister der EU

Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann stimmt das: Deutschland zahlt mit Abstand am meisten in den europäischen Haushalt ein - mehr als 30 Milliarden Euro brutto jährlich. Dahinter folgen Frankreich, Italien und Spanien.

Deutschland überweist von allen am meisten nach Brüssel.

Wenn man rausrechnet, was aus den Fördertöpfen wieder zurückkommt, zum Beispiel für die Landwirtschaft oder strukturschwache Regionen wie das Ruhrgebiet, bleiben am Ende immer noch 19,7 Milliarden Euro, die Deutschland mehr einzahlt als einnimmt. Das sind durchschnittlich 237 Euro pro Bürger. Aber warum ist das so?

Die Regeln sind in der EU so, dass die wohlhabenden Länder schwächere Regionen unterstützen, damit sich die Lebensverhältnisse nach und nach angleichen. Deshalb ist es kein Wunder, dass Deutschland am meisten zahlt. Schließlich sind wir die größte Volkswirtschaft in der EU mit der größten Wirtschaftskraft. Aber was bringt uns das?