Milliarden an EU-Subventionen: Warum viele Bauern trotzdem unzufrieden sind

So wie Leuchtenberg geht es vielen Landwirten in Deutschland. Grund genug, einmal genau hinzuschauen: Welche Subventionen bekommen Landwirte überhaupt und wofür? Was beinhaltet die Reform der EU-Agrarpolitik? Und ginge es auch ganz ohne Subventionen?

Warum bekommen Landwirte Geld von der EU?

Welche Subventionen gibt es?

Warum sind die Bauern unzufrieden?

Was hat sich mit der Reform geändert?

Geht es auch ohne Subventionen?

Die "Gemeinsame Agrarpolitik" (GAP) der EU gibt es bereits seit 1962. Mit ihr will die EU Landwirte und Landwirtinnen unterstützen, " um eine sichere Versorgung mit bezahlbaren Nahrungsmitteln zu gewährleisten ". Mit dem Geld sollen die Einkommen der Bauern aufgestockt und damit auch Arbeitsplätze erhalten werden.

Ein weiteres Ziel ist der Erhalt ländlicher Gebiete in der EU. Gleichzeitig soll damit aber auch der Klimawandel bekämpft und nachhaltige Bewirtschaftung gefördert werden.

Die Agrarsubventionen der EU bestehen aus zwei Bereichen: Den Direktzahlungen und der Entwicklung des ländlichen Raums.

Mehr als 70 Prozent des Geldes geht als Direktzahlung an die Landwirte. Für diese Einkommensunterstützung bekommt Deutschland in diesem Jahr 4,3 Milliarden Euro von der EU. Davon gehen 395 Millionen Euro an Bauern in NRW .

Weitere 1,8 Milliarden Euro bekommt Deutschland für die Förderung des ländlichen Raums. Damit werden unter anderem freiwillige Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gefördert - zum Beispiel das Stilllegen von Ackerflächen, Erosionsschutz, ökologischer Landbau und Tierwohlmaßnahmen. Für NRW sind für dieses Jahr 115 Millionen Euro in diesem Bereich eingeplant.