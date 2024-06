Europawahl 2024: Deutschland hat gewählt

In NRW zeichnet sich bislang hohe Wahlbeteiligung ab

In NRW deutet sich eine hohe Beteiligung an der Europawahl 2024 an. Bis 14 Uhr gaben in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten im Durchschnitt knapp 45 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab, wie Landeswahlleiterin Monika Wißmann in Düsseldorf mitteilte. Im Vergleich zur Europawahl im Mai 2019 sei damit die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt tendenziell höher gewesen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Wahllokal

In Rhede hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zusammen mit seiner Frau seine Stimme abgegeben. NRW profitiere von der EU mit vielen gut bezahlten Arbeitsplätzen. Eine halbe Million Arbeitsplätze seien gefährdet, wenn die europäische Einigung Schaden nehme. " Diese Europawahl ist mehr als jemals zuvor eine Weichenstellung für unseren Kontinent, für die demokratische Zukunft auf diesem Kontinent. Wir haben fast acht Jahrzehnte Frieden in Freiheit durch die europäische Integration, durch die immer bessere und stärkere Zusammenarbeit der europäischen Völker ", sagte der CDU-Politiker.

Wahl an ungewöhnlichen Orten

Teilweise standen die Urnen in NRW an eher ungewöhnlichen Orten. In Bottrop wurde zum Beispiel im Malakoff-Turm der ehemaligen Zeche Prosper II gewählt. In Köln diente ein Gartencenter als offizielles Wahllokal. Die Wähler machten ihr Kreuz zwischen Kübelpflanzen und Gartenmöbeln.

Schreckmomente in Essen und Bottrop

Einen kurzen Schreckmoment gab es am Wahltag in Essen: In einem Wahllokal in einem Pflegeheim waren Helfer am Morgen zunächst nicht an die Wahlurne gekommen. Die hatten sich in einem abgeschlossenen Raum befunden und niemand der Anwesenden hatte einen Schlüssel, bestätigte der Leiter des Wahlamtes. Wahlurne und Unterlagen seien schließlich nachgeliefert worden.

In Bottrop musste der Wahlraum in einer Kita ins Foyer verlegt werden, nachdem dort in der Nacht eingebrochen wurde. In der Nacht zu Sonntag war dort noch die Spurensicherung im Einsatz.

16-Jährige durften auch abstimmen

Erstmals durfen in Deutschland auch 16-Jährige abstimmen. Deshalb gab es etwa 65 Millionen Wahlberechtigte - 2019 waren es nur 61,5. In NRW waren insgesamt 13,8 Millionen Menschen wahlberechtigt, sagt das Landesinnenministerium. 1,1 Millionen von ihnen sind Erstwähler - 300.000 davon unter 18 Jahre.

Freiwillige sortieren in Köln Stimmabgaben

Studien zufolge hatten Erstwähler ein großes Interesse an Europa. In der Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments etwa gaben 91 Prozent der 15- bis 24-Jährigen an, dass die Teilnahme an den Europawahlen für sie wichtig sei. Insgesamt waren etwa 350 Millionen Bürgerinnen und EU-Bürger aus 27 EU-Ländern dazu aufgerufen, ein neues Europäisches Parlament zu wählen.