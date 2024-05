Europawahl: Keine Wahlberechtigung erhalten? Jetzt handeln!

In den Wahlunterlagen befindet sich die Wahlbenachrichtigung. Diese ist der Nachweis für den Eintrag im Wählerverzeichnis und somit für die Berechtigung, an der Europawahl teilzunehmen. Auf den Wahlbenachrichtigungen ist auch das Wahllokal angegeben, in dem man am 9. Juni seine Stimme abgeben kann. Zudem enthalten die Wahlbenachrichtigungen Informationen zur Beantragung eines Wahlscheins beziehungsweise von Briefwahlunterlagen.

Unbedingt nötig ist die Wahlbenachrichtigung zum Wählen aber nicht. Wer seine etwa verloren hat, kann sich im Wahllokal unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses - Wahlberechtigte aus anderen Staaten der Europäischen Union durch ihren Identitätsausweis - ausweisen.

In NRW sind 13,8 Millionen Menschen wahlberechtigt. Darunter sind auch 820.000 EU-Bürger, die nicht aus Deutschland kommen - sie müssen allerdings bis zum 19. Mai im Wählerverzeichnis ihres Wohnorts eingetragen sein, um hier wählen zu können. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Für Deutsche ohne Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist die Gemeinde zuständig, in der sie vor ihrem Wegzug zuletzt gemeldet waren.

Briefwahl beantragen - so funktioniert’s

Wer am 9. Juni nicht zu Hause ist, oder aus anderen Gründen lieber in den eigenen vier Wänden wählen möchte, kann seine Stimme per Briefwahl abgeben. Dafür muss bei der Gemeinde der sogenannte Wahlschein beantragt werden. Das geht persönlich oder schriftlich (Brief, Fax und E-Mail), in vielen Gemeinden auch online. Letztmöglicher Zeitpunkt zum Beantragen des Wahlscheins ist Freitag vor dem Wahltag (7. Juni), 18 Uhr.