Wahlanalyse: Wo die AfD ihre NRW-Hochburgen hat

Für die selbsterklärten liberalen Nationalkonservativen um Landeschef Vincentz ist der Wahlabend daher fast schon nach Plan gelaufen, entsprechend freudig kommentiert er das Ergebnis. " Es zeigt sich, die AfD spricht die richtigen Themen an und immer mehr Wähler erkennen dies ", schreibt der zuletzt nicht ganz unumstrittene Parteichef.

AfD hat inzwischen "Hochburgen"

Bei der tiefer gehenden Analyse, wo genau die AfD im Land stark war, deuten sich immer klarer regionale "Hochburgen" an. Im nördlichen Ruhrgebiet zum Beispiel holt sie ihre drei besten Resultate. In Hagen kommt sie auf 17,6 Prozent und in Herne - dort, wo die SPD den einzigen Kreis gewinnen kann - holt sie 18 Prozent der Stimmen.

Das beste Ergebnis fährt die AfD jedoch in Gelsenkirchen ein, wo die Verhältnisse bei dieser Europawahl auf den Kopf gestellt wurden: In der Stadt, die lange nur SPD-Wahlsiege kannte, wird die CDU stärkste Kraft. Auch die AfD zieht an den Sozialdemokraten vorbei und holt mit 21,7 Prozent ihr landesweit stärkstes Ergebnis.