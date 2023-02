Erdbebensicher bauen: Können Katastrophen wie in der Türkei verhindert werden?

Es sind schreckliche Bilder, die uns nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien erreichen. In der Türkei sollen mehr als 1.700 Gebäude eingestürzt sein. Wieso haben diese Beben solch eine Zerstörung angerichtet? Wurde alles unternommen, um die Gebäude erdbebensicher zu machen?

"Erdbeben kann man nicht vermeiden", sagt Bauingenierurin Lamia Messari-Becker im WDR-Interview. Die Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik betont aber: " Was wir tun können, ist am Boden die bebaute Umwelt, die Gebäude, die Straßen, die Brücken, die Infrastruktur eben so zu bauen, dass im Ernstfall die Menschen evakuiert und die Schäden minimiert werden können. "

Eine Garantie, dass Häuser bei einem Beben wie in der Türkei und Syrien nicht einstürzen, kann niemand geben. Expertinnen und Experten sprechen deshalb von " erdbebengerechtem " Bauen. Man könne dadurch das Risiko lediglich minimieren, sagt Oliver Heidenreich vom Deutschen GeoForschungsZentrum.

"In Regionen, in denen starke Erdbeben zu erwarten sind, muss die Struktur von Gebäuden so konstruiert sein, dass diese den seismischen Wellen standhalten, sozusagen mitschwingen, anstatt zu versagen und das Gebäude zum Einsturz bringen." Prof. Dr. Oliver Heidbach, Experte für Erdbebengefährdung und dynamische Risiken vom Deutschen GeoForschungsZentrum in Potsdam

Welche Materialien sind erdbebensicher?

Erdbebenschutz beginnt beim Baumaterial. Holz gilt als erdbebensicher, genau wie Bambus. Minderwertige Betonhäuser hingegen können wie Kartenhäuser in sich zusammenklappen. Auch Ziegel und Lehmbauten sind bei Erdbeben extrem einsturzgefährdet. Zudem sind Ziegel schwer und können Menschen im Falle eines Bebens erschlagen.

Gebäude aus Beton könnten aber auch erdbebengerecht gebaut werden. Wichtig dafür sei, dass sie stabil gebaut seien, aber noch eine " gewisse Flexibilität " hätten, so Messari-Becker. Bewusst könnten kleine Sollbruchstellen eingebaut werden, damit ein Gebäude an bestimmten Punkten Schaden nimmt, aber nicht sofort zusammenbricht. Flexible Gebäude sollen "Erdbebenwellen reiten".

"Es kommt auf viele Details an: Die Höhe eines Gebäudes, die Materialien, die Tragstruktur, die Fundamente etc." Lamia Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik

Hochhäuser werden in der Regel mit flexiblen Stahlstrukturen gebaut. Das bedeutet: Im Falle eines Erdbebens sollen sie den Wellen nachgeben und schwingen - und somit nicht brechen.