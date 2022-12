Infektionswelle in China: Sorge vor neuen Corona-Varianten wächst

Infektionswelle in China könnte neue Corona-Variante hervorbringen

Mit den Infektionszahlen in China wächst auch die Angst vor Auswirkungen auf den Rest der Welt. Wegen der hohen Zahlen als solches müsse man sich zwar keine Sorgen machen, meint der Virologe Martin Stürmer.

"Wir haben unsere Welle hinter uns gebracht und haben eine Immunität in der Bevölkerung aufgebaut. Wir sind gut gegen schwere Verläufe geschützt." Dr. Martin Stürmer, Virologe

Virologe Martin Stürmer

Was laut Stürmer allerdings problematisch werden könne: "Dass ganz neue Varianten in China entstehen, weil Corona dort auf eine Bevölkerung trifft, die bislang wenig Kontakt zum Virus gehabt hat - sei es durch Impfungen oder Infektionen." Daher könne das Virus neue Pfade in der Evolution einschlagen.

Unions-Politiker Jürgen Hardt fordert Flug-Stopp

Aus der Politik kommen deshalb erste Forderungen nach schnellen Maßnahmen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, fordert einen Stopp der Flugverbindungen mit der Volksrepublik. "Wir sehen in China, dass das Problem nicht im Griff ist", sagte Hardt im WDR.

Jürgen Hardt, CDU

"Das Land steht momentan etwa dort, wo wir vor zweieinhalb Jahren standen." Die Folge seien ein explosionsartiger Anstieg der Corona-Infektionen und eine Überlastung des Gesundheitssystems. Man wisse, so Hardt, dass eine hohe Ansteckungszahl dazu führen könne, dass neue Mutationen aufträten.

"Deshalb bin ich der Meinung, wir sollten vorsichtshalber den Flugverkehr mit China einstellen." Jürgen Hardt (CDU)

Bis man sicher sein könne, dass China das Problem in den Griff bekommt und keine neuen, gefährlichen Corona-Infektionen nach Europa kommen. Ansonsten könnte dies die deutsche Corona-Politik "massiv zurückwerfen".

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer neuen Variante?

Alex Cook, Experte für öffentliche Gesundheit an der National University of Singapore, warnte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters vor Gefahren der Öffnung für die Weltgemeinschaft. "Jede neue Epidemiewelle in einem anderen Land birgt das Risiko neuer Varianten, und dieses Risiko ist umso höher, je größer der Ausbruch ist." Und die derzeitige Welle in China habe "das Zeug dazu, groß zu werden." Allerdings müsse China unweigerlich eine große Corona-Welle durchmachen, wenn es einen endemischen Zustand seiner Bevölkerung und eine Zukunft ohne Abriegelungen bei Corona-Ausbrüchen erreichen wolle.

Der britische Mediziner Paul Hunter hingegen sieht derzeit keine zusätzliche Gefahr für andere Länder. "Schließlich hat der größte Rest der Welt hybride Immunität", sagte der Medizinprofessor von der University of East Anglia in Norwich und verwies damit auf den Schutz sowohl durch Impfungen als auch Ansteckungen.

Auch Virologe Martin Stürmer hält es nicht für allzu wahrscheinlich, dass in China eine neue Variante entsteht, die uns "klinisch härter treffen wird". Ausschließen könne man dies aber nicht.

Um die mögliche Entwicklung neuer Varianten im Blick zu behalten, haben Chinas Gesundheitsämter die Provinzen nach eigenen Angaben angewiesen, regelmäßig Proben von unterschiedlich stark erkrankten Menschen und Verstorbenen zu sammeln. Innerhalb von einer Woche sollen die Proben analysiert und mögliche Hinweise auf eine neue Variante erkannt werden.