Corona in China: Ist die Null-Covid-Strategie gescheitert?

WDR: Die derzeit vorherrschende Corona-Variante, Omikron, ist nicht mehr ganz so tödlich. Könnte man da in China nicht auf eine Herdenimmunität setzen?

Stürmer: China muss, glaube ich, einfach akzeptieren, was wir alle schon längst getan haben: Dass wir dieses Virus nicht wieder loswerden. Wenn man die Maßnahmen konsequent vorsichtig zurückführt, wird man auch das Gesundheitssystem in China nicht groß überlasten. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten gut und akzeptabel. Aber da muss die Regierung eben auch erst mal erkennen: So geht es nicht weiter, mit diesen Maßnahmen werden wir keinen langfristigen Erfolg haben, und die Menschen werden das auf Dauer nicht mehr mitmachen.

WDR: Als Virologe - und chinesische Virologen werden das auch wissen - müsste einem ja eigentlich klar sein, dass man eine Pandemie auf Dauer nicht wegsperren kann, oder?

Stürmer: Genau das ist es. Auch Deutschland hat ja mal versucht, mit einer Null-Covid-Strategie zu werben oder sie auch umzusetzen. Ich glaube, wir haben alle relativ schnell erkannt, dass das auch in unserem kleinen Land - im Vergleich zu China - nicht funktioniert. Wenn, dann hätte man das weltweit machen und dafür sorgen müssen, dass auch aus dem Tierreich keine Sars-CoV-2-Varianten mehr an uns Menschen übergehen. Dann hätte es vielleicht funktioniert - in der Theorie. Aber ich glaube, uns allen ist klar, dass wir keine acht Milliarden Menschen vier Wochen wegsperren können.

WDR: Was ist mit den Impfungen? China hat ja auch einen Impfstoff entwickelt.

Stürmer: Die Impfung an sich ist ja entwickelt worden, um schwere Verläufe und auch Todesfolgen signifikant zu reduzieren. Und dass wir am Anfang auch tatsächlich Infektionen vermehrt vermeiden konnten, war sozusagen ein Beiwerk. Das hat ja bis zur Delta-Variante funktioniert. Und dann kam Omikron. Diese Variante war ja in der Lage, nicht nur unser Immunsystem, sondern auch die Impfung massiv und effizient zu umgehen.

Jetzt haben wir den an BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff. Der wäre für China auch wieder ein Instrument, um Infektionen zu verhindern. Aber auch da muss allen klar sein: Mit einer puren Impfung werden wir ein solches Virus nicht ausrotten können. Das geht bei diesen Viren nicht. Das muss man einfach akzeptieren.

Das Interview führte Andrea Oster für das "Morgenecho" bei WDR5. Für die Verschriftlichung wurde es leicht angepasst.