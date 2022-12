Zu Weihnachten: Gelockerte Coronaregeln in Pflegeheimen

Gute Nachricht für Menschen mit Angehörigen oder Freunden in Pflegeheimen, im Krankenhaus - oder auch im Gefängnis: Ab 23. Dezember gelten für Besucher gelockerte Regeln. Ein Corona-Test von offizieller Stelle ist dann nicht mehr nötig. Es reiche ein negativer Selbsttest, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitagabend via Twitter mit. In Zweifelsfällen oder bei Symptomen könnten Einrichtungen aber einen Kontrolltest verlangen. Die Lockerungen gelten auch in den Justizvollzugsanstalten NRWs.

Bislang galt noch, dass Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste nur mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden durften.