Bürgergeld: Nur ein neuer Name für Hartz-IV?

Im Streit um das Bürgergeld bietet CDU -Chef Friedrich Merz der Bundesregierung an, die Hartz-IV-Sätze wie geplant zu erhöhen - um rund 50 Euro auf etwa 500 Euro. Merz sagte in der ARD , das könne noch in dieser Woche beschlossen werden. Er wolle damit auch die Schärfe aus der Diskussion herausnehmen. Die Einführung eines Bürgergeldes lehnt er aber weiter ab.