Elternzeit für Großeltern: Passt Schwedens Modell auch für Deutschland?

Das deutsche System krankt

Unterstützung durch die Großeltern

In Deutschland muss die ältere Generation die Versäumnisse bei der staatlichen Kinderbetreuung ausgleichen. Laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung fehlen in Deutschland 430.000 Kita-Plätze. In den westdeutschen Bundesländern ist das Problem besonders groß - und entsprechend auch der Bedarf an Unterstützung aus Familien- und Freundeskreis.

Die Konsequenzen tragen vor allem Frauen

Immer noch leisten Frauen in Deutschland den Löwenanteil an der Erziehungs- und Beteuungsarbeit. Durchschnittlich gehen die Mütter für ungefähr 14 Monate in Elternzeit, die Väter aber nur knappe vier Monate. Dadurch haben Frauen nicht nur während der Elternzeit Lohneinbußen, sondern auch Nachteile auf dem Arbeitsmarkt. Viele arbeiten anschließend häufiger in Teilzeit als Männer. Das liegt auch daran, dass das Angebot an Ganztagesbetreuung nicht ausreicht. Als Konsequenz fehlen die oft gut ausgebildeten Frauen auf dem Arbeitsmarkt.

Häufig sind die Großeltern noch nicht in Rente. Laut einer Forsa-Umfrage gaben 57 Prozent der 50- bis 64-Jährigen an, dass sie regelmäßig ihre Enkel betreuen. Ein Großteil dieser Gruppe opfert also seine Freizeit, um den eigenen Kindern den Rücken freizuhalten. In dem neuen schwedischen Konzept hätten sie mehr Zeit für die Betreuung ihrer Enkelkinder - und gegebenenfalls würden auch ihre Lohneinbußen kompensiert.

Quellen