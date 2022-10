Streit ums Bürgergeld: CDU fürchtet zu viel Komfort für Arbeitslose

Bislang ist der Plan, dass das sogenannte Bürgergeld ab 1. Januar 2023 die bisherige Grundsicherung Hartz IV ersetzen soll. Verbunden damit sind nach bisherigen Vorstellungen der Bundesregierung höhere Regelsätze - 502 Euro im Monat statt wie bisher 449 Euro -, weniger Sanktionen als bisher und deutlich höhere Schonvermögen. Eine Familie mit vier Kindern könnte dann beispielsweise bis zu 150.000 Euro Vermögen besitzen, dass in den ersten zwei Jahren der Arbeitslosigkeit nicht angetastet würde.

Die CDU in der Regierungsopposition ist überhaupt nicht einverstanden mit diesen Plänen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, er erwartet durch das Bürgergeld soziale Verwerfungen bei Menschen in unteren Einkommensgruppen. Es sei ungerecht, dass etwa Kassiererinnen, Busfahrer, Polizistinnen und Friseure am Ende weniger Geld zur Verfügung hätten, wenn sie arbeiten, als wenn sie nicht arbeiten.

Wüst: " Ein Stück weit anstrengen "

Die unionsgeführten Bundesländer, darunter auch NRW, haben angedroht, die Reform im Bundesrat zu blockieren. Das Bürgergeld setze falsche Anreize, meint NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte Wüst am Sonntagabend, es sei nicht gerecht, dass " Menschen auf Kosten derer, die fleißig arbeiten gehen, ziemlich lange nicht mitwirken müssen, ein ziemlich hohes Schonvermögen haben" . Es habe sich bewährt, " wenn Menschen sich ein Stück weit anstrengen müssen, wenn sie Sozialleistungen bekommen" .