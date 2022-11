Gegen das Bürgergeld: Kämpft Wüst bald auf einsamem Posten?

" Nachdenken " müsse man beim Bürgergeld-Gesetz auch über die Regelung zu Karenzzeiten, in denen arbeitslos Gewordene nicht um ihr Erspartes oder die Wohnung fürchten müssen. Wer 20 Jahre Steuern gezahlt habe, müsse in der Karenzzeit " anders behandelt werden " als jemand, der noch nicht so lange gearbeitet hat, so der CDU-Mann.

CDU-Koalitionsparner Grüne werben für Bürgergeld

Und auch die Grünen, immerhin Koalitionspartner der CDU, gehen den harten Blockade-Kurs des Ministerpräsidenten nicht mit. Das Bürgergeld-Gesetz sei "eine der größten sozialpolitischen Errungenschaften" , sagte Jule Wenzel, Sprecherin der Grünen für Sozialpolitik. Die Erhöhung des Regelsatzes auf 502 Euro sei ein wichtiger Schritt, müsse aber angesichts der anhaltenden Preissteigerungen fortgesetzt werden. Wenzel sprach von einem " vertrauensvollen Umgang " mit Arbeitslosen, der künftig zu einem positiven " Paradigmenwechsel " in den Jobcentern führen könnte. Auch Jugendliche aus prekären Familien können künftig endlich mehr von ihrem Geld aus Schülerjobs profitieren, "mal ins Kino gehen, auf den Führerschein oder eine eigene Wohnung sparen" , lobte sie.

Koalition will sich nicht treiben lassen