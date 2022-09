Faktencheck Bürgergeld: Warum es sich doch lohnt, arbeiten zu gehen

Größere Abzüge beim Minijob

Das Rechenbeispiel enthalte "sachliche Fehler", stellt Holger Schäfer vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln fest. In der Rechnung bekommt der Bürgergeld-Bezieher 280 Euro netto aus einem 450-Euro-Job. In Wirklichkeit seien die Abzüge aber höher, sagt Schäfer. Abzugsfrei seien nur die ersten 100 Euro Zuverdienst. Vom restlichen Teil seines Minijobs bekomme der Betroffene nur 20 Prozent und lande damit bei insgesamt 170 Euro Zuverdienst.

Gleichzeitig dürfte das Netto-Einkommen des Vollzeit-Beschäftigten in der Realität höher liegen als in der Grafik. IW-Ökonom Schäfer kommt in seiner eigenen Berechnung bei 2.060 Euro brutto auf 1.482 Euro netto (in der Grafik 1.410 Euro). Allein dadurch ergibt sich also ein deutlicher Einkommensunterschied zwischen den beiden Personen. Außerdem sei zu prüfen, ob der Vollzeit-Berufstätige Anspruch auf ergänzende Transfers, wie zum Beispiel Wohngeld, habe, gibt Schäfer zu bedenken.