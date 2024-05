Audio: Bilanz der 49. Mülheimer Theatertage

WDR 3 Mosaik. . 07:43 Min. . WDR 3. Von Martin Burkert.

Am Wochenende ist das wichtigste Festival für deutschsprachige Dramatik in Mülheim zuende gegangen. Der Dramatikpreis ging in diesem Jahr an Sivan Ben Yishai. Martin Burkert über das prämierte Stück und Trends der deutschen Dramatik. | audio