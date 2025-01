Audio: Vitali Alekseenok über das Dirigieren und seine Heimat Belarus

WDR 3 Gespräch am Samstag. . 37:53 Min. . WDR 3.

Der in Belarus geborene Vitali Alekseenok ist neuer Chefdirigent an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Im Gespräch am Samstag mit Raoul Mörchen spricht er über die Liebe zur Musik und politisches Engagement. | audio