"The Bikeriders" und "Sting"

Neu im Kino: "The Bikeriders" ist ein Trip ins Chicago der 1960er Jahre - Aufstieg und Fall einer Biker-Gang, mit Austin Butler. In "Sting" versetzt eine gefräßige Horrorspinne aus dem All eine Nachbarschaft in Angst und Schrecken.

