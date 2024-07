Minions, Mondlandung und Manipulation

Ex-Schurke Gru und die Minions starten in ein neues Abenteuer, "To The Moon" ist eine romantische Komödie mit Scarlett Johansson und Channing Tatum und "Führer und Verführer" zeichnet den Aufstieg von NS-Propagandaminister Goebbels nach.

