Wilfried Schmickler: Generation Z

WDR 2 Kabarett. . 02:50 Min. . Verfügbar bis 29.04.2026. WDR 2.

In regelmäßigen Abständen befassen sich Forscher mit der sogenannten Jugend und versuchen herauszubekommen, wie diese jungen Menschen so tik-token. Wie blicken sie in die Zukunft? Und was treibt sie um? WDR 2 Satiriker Wilfried Schmickler hat sich die Ergebnisse mal angeschaut.

