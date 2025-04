Stefanie Heinzmann über ihren Song "Power" und die Entdeckung der eigenen Kraft

"Das soll eine Hymne sein zu dieser Entdeckung der eigenen Kraft", sagt Stefanie Heinzmann über ihren neuen Song "Power". "Ich bin wirklich der Überzeugung, wir alle tragen eine Kraft in uns, Talente in uns – und wir müssen da nur ein bisschen reinhören, welche Talente das denn sind", sagt sie bei ihrem Besuch im WDR 2 Studio. Außerdem verrät sie, wie ihr Feierabend aussieht, wenn sie auf Tour ist und was sie richtig wütend macht.