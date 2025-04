Mirko Lüdemann: "Alles ist machbar"

Für die Kölner Haie startet am Donnerstag die Finalserie - der erste Titel seit 23 Jahren ist in Reichweite. Dafür müssten sie allerdings erst einmal an Eishockey-Rekordmeister Eisbären Berlin vorbei. "Alles ist machbar", sagt Mirko Lüdemann, zweimaliger Deutscher Meister mit den Haien. Im WDR 2 Interview spricht er über die Vorbereitungen auf die Playoffs und packt zusammen mit den Moderatoren Johanna Horn und Ralph Günther die riesige Tasche mit seinem Eishockey-Equipment aus.

