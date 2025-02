Loi über Zahnschmuck, Selbstzweifel und die Kraft der Musik

WDR 2. . 14:10 Min. . Verfügbar bis 31.01.2027. WDR 2.

Eine ganze Stunde lang war Loi zu Besuch bei WDR 2: Mit Steffi Neu spricht sie über ihren neuen Zahnschmuck, ihre Heimatstadt Mannheim, ihre Liebe zu London, über Selbstzweifel und Verletzungen auf Social Media - und über ihr erstes Album. Außerdem verrät sie, wie sich durch ihren Song "Left In Your Love" die Beziehung zu ihrem Vater geändert hat: "Wir haben uns angenähert wegen dem Song, deswegen bedeutet der mir auch so viel", sagt sie.