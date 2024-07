Peter Schilling über den zweiten Frühling für "Major Tom"

Bei jedem Tor der deutschen Nationalmannschaft sind die Fans "völlig losgelöst" und singen lautstark mit. "Major Tom" wurde so ein zweiter Frühling beschert: Mit dem Song ist Peter Schilling aktuell wieder in den Charts vertreten. "Das kann ich noch nicht ganz fassen. Es kam ja alles sehr schnell", sagt der Sänger bei seinem Besuch im WDR 2 Studio. "Das nimmt eine Dynamik an, das ist unfassbar. Aber auch unfassbar schön", meint er.