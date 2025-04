Stichtag: 75 Jahre WDR 2

WDR 2. . 03:08 Min. . Verfügbar bis 30.04.2027. WDR 2.

WDR 2 feiert Geburtstag: Am 30. April, also vor 75 Jahren, ging das Programm an den Start. Seit 75 Jahren ist WDR 2 mit dabei, wenn etwas Wichtiges auf der Welt und im Westen passiert.

Audio Download .