Kevin Costner über sein Western-Epos "Horizon"

WDR 2. . 09:07 Min. . Verfügbar bis 07.08.2026. WDR 2.

In rund zwei Wochen startet der erste Teil des Western-Epos "Horizon" von und mit Kevin Costner in den deutschen Kinos. Vorher war der Schauspieler, Autor und Regisseur zu Gast bei WDR 2. Er sprach mit Moderatorin Sabine Heinrich über seine Familie, Sport, das Leben in der Öffentlichkeit und die Hintergründe seines neuen Films.

