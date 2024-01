Hendrik Wüst: "Wenn Not am Mann ist, wird angepackt"

WDR 2. . 04:38 Min. . Verfügbar bis 10.01.2026. WDR 2.

Hochwasser in NRW - Feuerwehr, THW und ungezählte freiwillige Helfer waren über Tage im Einsatz. NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst betont im WDR 2 Interview, er sei "dankbar, für all das, was geleistet worden ist". Das spontane Engagement vieler Bürger habe gezeigt: "Das hält eine Gesellschaft zusammen", so Wüst, "keine großen Sonntagsreden von Politikern, sondern Menschen, die anpacken".

Audio Download .