Folge 12: Der geheime Bruder

Warum Osman in der Autowerkstatt seiner Freunde einen neuen Motor bekommt, der an der selben Stelle Öl verliert wie der alte, von wem seine Frau und er die Augen verbunden bekommen und in einen Lieferwagen gezogen werden, welche Vorurteile sich Osman im Bus auf dem Weg zur Arbeit anhören muss und warum er auf einmal für einen halben Tag einen Bruder hat, erfahrt ihr in der neuen Folge vom Podcast "Alltag im Osmanischen Reich".