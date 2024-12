Vassili Golod spricht mit Politik-Talkmasterin und Podcasterin Anne Will über die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 und die damit verbundene K-Frage. Yasmine M‘Barek und Alice Hasters beschäftigen sich mit den USA und der Zukunft der Vereinigten Staaten unter einem Präsidenten Donald Trump. Populismus prägt nicht nur die USA, sondern immer mehr sich unsere Gesellschaft. Wie kriegen wir das gemeinsam wieder repariert? Das fragen sich Gilda Sahebi und Jagoda Marinic.

Israel, Gaza, Krieg, Verhandlungen über Waffenstillstände, der Assad-Sturz in Syrien: Immer wieder stand 2024 auch der Nahe Osten im Mittelpunkt der Nachrichten. Sophie von der Tann und Hanna Resch haben für die ARD über all das berichtet. Sie werfen einen Blick zurück und nach vorne. Jan Kawelke und Victoria Reichelt blicken gemeinsam auf die Popkultur: Zwischen brat summer und Trump Fall besprechen sie das, was uns 2024 geprägt hat und 2025 prägen wird.

Bald sind drei Jahre vergangen, in denen Russland die gesamte Ukraine brutal angreift. Wie kann der russische Angriffskrieg beendet werden? Sind Verhandlungen mit einem imperialistischen Staat, der lügt, betrügt und spaltet, überhaupt möglich? Das analysieren Olivia Kortas und Julia Smirnova.

Danke an unsere wunderbaren Kolleginnen, die sich im Jahresendspurt die Zeit genommen haben. Viel Spaß mit der Politik-Podcast-Elefantenrunde 2024 und kommt alle gut ins neue Jahr!