Aktivismus und Heimat – mit Masih Alinejad und Bamdad Esmaili

Scharfe Kritikerin des Mullah-Regimes mit Lockenmähne und Blume im Haar: Die im New Yorker Exil lebende Journalistin Masih Alinejad ist eine der prominentesten iranischen Oppositionsfiguren im Exil. In dieser Sonderfolge von “Iran im Herzen” lernen wir sie auf einer ganz persönlichen Ebene kennen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen treffen wir Masih Alinejad bei einem Kurzbesuch in Deutschland. Anlässlich des Mauerfall-Jubiläums ist sie zu Besuch, erfährt in Deutschland von einem Attentatsversuch auf die, den das FBI vereitelt hat.

Was ist die Geschichte von Masih Alinejad? Welche Rolle spielt sie in der Frau-Leben-Freiheit Bewegung? Und was hat sie mit Donald Trump gemeinsam? Shanli Anwarnund Bamdad Esmaili klären diese Fragen auf. Und sie verrät uns, wann ihre Heimatgefühle am stärksten sind, wie sie sie die Verbindungen zu ihren Wurzeln im Exil aufrecht erhält und warum sie Köche für die besseren Diplomaten hält.

"Am Ende aller Kriege und Kämpfe geht es doch darum, dass Menschen mit ihren Familien zusammen sein wollen. Weihnachten – worum geht es da? Noruz – worum geht es da? Thanksgiving – worum geht es da? Um Dankbarkeit und das Genießen des Lieblingsessens. Wir kämpfen und streiten, um dieses Zusammensein, diese Kultur und Traditionen zu bewahren, um das Essen, das wir lieben, zu genießen." Masih Alinejad

Eine Besonderheit: Das lange Interview mit Masih Alinejad ist auf Deutsch und auch in einer Version auf Farsi zu hören, als Geschenk zur Yalda Nacht.

In der längsten Nacht des Jahres, vom 20. auf den 21. Dezember macht man es sich gemütlich mit seinen Lieben, isst jede Menge Köstlichkeiten bei Kerzenschein und snackt Granatapfelkerne. Menschen mit iranischen Roots, aber auch Menschen aus Afghanistan, Aserbaidschan oder Armenien feiern die "Yalda Nacht": Wintersonnenwende oder "Shabe Yalda" auf Farsi. Die Geburt des Lichts wird gefeiert, und der symbolischen Sieg des Lichts über die Dunkelheit, denn die Tage werden ab dann heller. Zu diesem Anlass veröffentlichen wir diese Sonderfolge von "Iran im Herzen", denn Beisammensein und gemeinsam Essen steht auch in dieser Folge im Mittelpunkt.