Nina Moghaddam kam in Madrid auf die Welt und ist in Köln aufgewachsen. Seit Anfang 2024 ist sie WDR-Lokalzeit-Moderatorin in Bielefeld. Nina hat sich schon 2009 bei den Protesten der Grünen Bewegung zur umstrittenen Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad öffentlich kritisch gegenüber der Islamischen Republik geäußert und ist seitdem nicht mehr hingereist. Seit Beginn der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung im Herbst 2022 versucht Nina immer wieder in Deutschland Aufmerksamkeit für die Menschenrechtsverletzungen in Iran zu schaffen.