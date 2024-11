Iranische Community in Deutschland, es ist kompliziert - mit Bamdad Esmaili und Omid Mirnour

“Es gibt ja den Spruch: Du bist so lange unpolitisch, bis es dich selbst trifft. Das ist 2022 der Fall gewesen. Demos und über Instagram-Post Leute aufzuklären in Deutschland, das hat nicht so viel gebracht. Also haben ich dann gesagt, ich muss das jetzt in einem Film thematisieren, um das in die Welt hinauszutragen.”

Regisseur Omid Mirnour