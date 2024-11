In San Diego, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, haben sich Vassili und Jan mit dem Thema Einwanderung beschäftigt. Mit den Menschen vor Ort sprechen sie über die aktuellen Herausforderungen an der Grenze und darüber, wie Trumps aggressive Rhetorik das Einwanderungsland USA spaltet. Übrigens: 2016 rappte Pitbull über die Aufstiegsgeschichte von Zugewanderten.

Ein anderes Thema, das den beiden auf ihrem Roadtrip immer wieder begegnet: die Wirtschaft. Durch die Inflation ist das Geld, das sich die Menschen hart verdienen, weniger wert. Alles ist teurer, die Menschen spüren das und viele halten Donald Trump in dieser Frage für kompetenter als Kamala Harris.

Genau umgekehrt sieht es aus, wenn es um die Rechte von Frauen geht. Hier traut die Mehrheit Harris mehr zu. Support bekommt die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten unter anderem von Star-Rapperin Cardi B.

In dieser Folge erklärt Miriam Davoudvandi, warum es beim Thema Abtreibung gerade um Leben und Tod geht. Ihr kennt Miri übrigens von ihrem COSMO-Podcast “Danke, gut”. Darin spricht sie mit unterschiedlichen Menschen über die Schnittstelle zwischen Pop und Psyche. Dafür recherchiert sie gerade in den Staaten und ihr dürft euch auch hier bald auf eine spannende neue Folge freuen.

Spoiler: Am Ende dieser Episode spielen Jan und Vassili Schere, Stein, Papier und entscheiden so, wer die Wahl bei den Republikanern bzw. den Demokraten verfolgt. Next and final stop unserer Machiavelli-USA-Reise: Atlanta im Swing State Georgia.

