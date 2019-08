Audio: Der Hype um die E-Roller

COSMO TECH. . 59:58 Min. . COSMO.

Was sind sie denn jetzt? Die Rettung für unsere Innenstädte? Oder doch nur Hassobjekte für alle, die ihr Fahrrad lieben? Wo man hintritt, stehen und liegen E-Scooter in unseren Städten. Dennis Horn und Jörg Schieb drehen in dieser Ausgabe von COSMO TECH den Hype auf links. | audio