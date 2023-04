Wurst-Terror

COSMO Stories of Deutschland. . 52:46 Min. . Verfügbar bis 14.04.2024. COSMO.

In dieser Folge von Stories of Deutschland geht‘s in einen schönen, beschaulichen Ort in Baden-Württemberg. Das Leben dort könnte so entspannt und angenehm sein - doch (wie so oft in diesem Podcast) es gibt ein kleines Detail, das den Alltag der Menschen durcheinanderbringt. Es ist ein Automat, der Wurst verkauft. Klingt praktisch (für die, die Fleisch essen), führt aber zu Terror-Alarm (warum, wird noch nicht verraten). Alles, was Marius und Sina zu diesem absurden, aber realen Fall wissen, ist die Schlagzeile eines Artikels dazu, den eine lokale Onlinezeitung veröffentlicht hat. Werden sich die beiden in den Alltag der Menschen in diesem badischen Idyll hineinversetzen und so die bizarre Geschichte hinter der Schlagzeile erraten können? Wenn ihr auch eine absurde Schlagzeile entdeckt habt, die die beiden auseinandernehmen sollen, dann schickt sie uns! Hier findet ihr alle Infos dazu: http://www.wdr.de/k/storiesofdeutschland oder sendet sie direkt per Mail an storiesofdeutschland@radiobremen.de Die Geschichte, um die es in dieser Folge geht (Achtung, Spoiler), findet ihr hier: http://www.wdr.de/k/wurstautomat-schuttern

