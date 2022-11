Fresh Family: Schau‘ nicht weg! - Sarah und Eko über häusliche Gewalt

Fresh Family - Eko Fresh und Sarah Bora mit Rap, Job und Familie. . 40:58 Min. . Verfügbar bis 21.11.2027. ARD.

Sarah setzt sich gegen Gewalt an Frauen ein, weil sie in einer früheren Beziehung selbst jahrelang darunter gelitten hat. In dieser Folge erzählt sie von seelischen und körperlichen Verletzungen, und wie schwierig es war, sich von ihrem damaligen Partner zu trennen. Heute schöpft Sarah aus diesen Erfahrungen Kraft und leistet Aufklärungsarbeit, um andere Frauen zu schützen und zu empowern. Sie setzt sich öffentlich gegen häusliche Gewalt und Femizide ein, wo es nur geht: Zum Tag gegen Gewalt an Frauen und in der Orange Week veröffentlicht sie den Kurzfilm „Schau‘ nicht weg“ und startet eine Petition, um Mittel für Frauenhäuser zu sammeln. Eko Fresh hat sich auch künstlerisch mit Femiziden auseinandergesetzt: Sein Song "Köln-Kalk Ehrenmord" sorgte damals für große Kontroversen. Erstmals spricht er über die heftigen Reaktionen und erzählt von einem Fall, der ihn schockiert hat. Die Fresh Family mit einem wichtigen Thema: Schau‘ nicht weg! Seid ihr Opfer von häuslicher Gewalt oder kennt jemanden? Hier bekommt ihr Hilfe: Opfertelefon Weißer Ring: 116006 Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": 08000 116016

