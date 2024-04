Audio: Speciale: Tonia Mastrobuoni, attenta osservatrice della Germania

COSMO italiano. . 22:17 Min. . COSMO. Von Cristina Giordano.

È lei che da anni sul quotidiano "La Repubblica" racconta puntuale cosa succede in Germania, soprattutto per quanto riguarda la politica e l'economia: ma Tonia Mastrobuoni è corrispondente anche per i Paesi dell'Europa dell'est, alle cui democrazie in sofferenza ha dedicato di recente un libro. Un monito per l'Italia e la Germania, come racconta in questa puntata speciale, in cui commenta con noi l'operato del governo tedesco, ci parla di tecno berlinese e di molto altro. | audio