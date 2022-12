ZeitZeichen

Pius XII. hat laut dem Historiker Wolf keine einzige seiner Reden selber geschrieben. Dafür hat er Ghostwriter, meist deutsche Theologen, Jesuiten. Ihre Texte werden übersetzt und getippt, "dann hat der Papst mit seiner kleinen Handschrift Ergänzungen" vorgenommen, sagt der Historiker. Umstritten ist unter Forschern, ob der Papst durch seinen Vortrag die Rede von 1942 abmildert oder sogar zuspitzt.

Papst unter Druck der Alliierten

Der zeitliche Kontext der Rede: Im Dezember 1942 gibt es eine Verurteilung des Holocaust durch die alliierten Mächte, die im Zweiten Weltkrieg gegen das nationalsozialistische Deutschland kämpfen. Dieser Deklaration schließt sich der Papst nicht an, aber er steht laut dem Historiker Wolf zu diesem Zeitpunkt unter dem Druck des US -amerikanischen Botschafters beim Vatikan, sich zum Mord an den Juden zu äußern. So könnte der Papst zu der Überzeugung gelangt sein, er müsste nun doch etwas zur Shoah sagen, wenn auch verklausuliert. Beweisen lässt sich das nicht.

Jahrzehntelang hält der Vatikan alle Dokumente des Pacelli-Pontifikats, also der Jahre 1939 bis 1958, unter Verschluss. Nach Öffnung der Archive zeigt sich, dass es das Manuskript der Rede von 1942 wohl nicht mehr gibt. Was in den Archiven zu finden ist, sind rund 15.000 Bittschreiben an den Papst, viele davon das letzte schriftliche Zeugnis von ermordeten Jüdinnen und Juden. Knapp 600 Briefe davon sind bisher transkribiert.