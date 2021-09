Zeitzeichen

Rikle Glezer aus Vilinus ist 18 Jahre alt, als sie den Tag beschreibt, der ihr Leben für immer verändert hat. " S'iz geven a zumertog ", so beginnt ihr Lied auf Jiddisch, " es ist gewesen ein Sommertag wie ständig sonnig, schön... Es haben Vögel gesungen, und sind fröhlich umher gesprungen ." Eine Idylle - aber eine, hinter der das Grauen lauert. Die Strophe endet unheilschwanger: " Man hat uns befohlen, in das Ghetto zu gehen ."

Es ist der 6. September 1941, als Zehntausende Menschen mit jüdischen Wurzeln in das Ghetto in der Altstadt von Vilnius (Wilna) umziehen müssen. Die Wehrmacht hat die litauische Stadt beim Überfall auf die Sowjetunion Ende Juni besetzt, die SS folgt ihnen auf dem Fuß und beginnt damit, die jüdische Bevölkerung zu drangsalieren - mit Enteignungen, Judenstern und Massenerschießungen draußen vor den Toren der Stadt. Ermordet werden vor allem die, die nicht per Schein nachweisen können, dass ihre Arbeit wichtig ist.

Hunger, Kälte und Selektion

Dann werden ganze Straßenzüge geräumt, um für die Ghetto-Insassen Platz zu schaffen - wie in fast allen anderen Städten Osteuropas, in die die Deutschen eingefallen sind. Im "Großen Ghetto" werden 29.000 Menschen zusammengepfercht, im "Kleinen Ghetto" gleich nebenan noch einmal 11.000. Ihre Zahl sinkt, weil die Erschießungen immer weiter gehen. Aber ihre Not hinterm Stacheldraht wächst: Ohne Brennholz und Lebensmitteln sind sie Kälte und Hunger schutzlos ausgesetzt, die hygienischen Verhältnisse sind verheerend, ständig drohen Razzien.